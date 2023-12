Bergomi: "Con Maradona non sono stato tenero in campo: una volta gli diedi una gomitata"

Giuseppe Bergomi ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

Chi è il migliore con cui ha giocato?

«La tecnica in velocità che aveva Ronaldo non è di questo pianeta, ma il più grande è stato Lothar. Matthäus diceva “vinco” e vinceva. Gli suggerivo solo di farsi amare di più, come Maradona, ma aveva un altro carattere».

A proposito di Diego, si è pentito di averlo “menato” troppo?

«Sì, non ero tenero, soprattutto con lui. Una volta gli diedi una gomitata esagerata. Ma ho fatto davvero male solo a un avversario, senza volerlo: Savicevic mi fece una finta e lo agganciai...»