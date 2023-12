Bergomi: "Basta paragoni con Spalletti, non ne veniamo fuori! I tifosi del Napoli non sono mai contenti, ne ho incontrati alcuni dopo il Braga"

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e oggi opinionista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

Intervista Bergomi

Beppe Bergomi era allo stadio Maradona martedì sera per commentare la sfida tra Napoli e Braga.

La fotografia della serata?

«L'importante era andare avanti. I tifosi non sono mai contenti e anche io ne ho incontrati alcuni dopo la partita che magari storcevano il naso per la prestazione, ma non è su quello che va valutata la partita di martedì sera contro il Braga».

Che idea si è fatto di questo Napoli?

«Che sicuramente c'è un problema di condizione fisica. Soprattutto per quel che riguarda il centrocampo. In mezzo si vede che ancora manca qualcosa. La forza del Napoli dell'anno scorso era il recupero palla oltre alla riaggressione. Ecco, questo si vede poco ma non è colpa di nessuno. Ci hanno provato anche con il Braga, ma appena si allungavano un po' la squadra sembra sempre vulnerabile. Ma va detta una cosa fondamentale...».

Prego.

«Dobbiamo smetterla di fare paragoni con l'anno scorso. Altrimenti non ne veniamo fuori».

Che Mazzarri sta vedendo?

«Ha detto che si è aggiornato ed è vero, ma la forza sua deve essere nella gestione del gruppo: deve ridare tranquillità e spirito. Per questo mi sembra l'uomo giusto. Il Napoli deve ritrovare la fiducia»