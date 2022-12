CorSport - Scambio Zanoli-Bereszynski affare chiuso: firme ed annuncio ad inizio gennaio

Napoli calcio, le ultimissime oggi. Come si legge sul Corriere dello Sport le due operazioni di mercato tra Napoli e Sampdoria sono praticamente concluse ed attendono soltanto i crismi dell'ufficialità. Lo scambio Zanoli-Bereszynski è stato definito in tutte le sue sfumature ma bisognerà attendere inizio gennaio per avere l'ufficialità.

Bereszynski

Scambio Zanoli Bereszynski, le ultime

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sullo scambio Zanoli-Bereszynski. L'operazione è praticamente chiusa. Per motivi burocratici, ed anche di regolamento, l'ufficialità ci sarà alla riapertura della sessione di calciomercato Napoli del mese di gennaio:

"Poi ci sarà il mercato, ma prima ci saranno Bereszynski, Zanoli e Contini: forse finirà con loro, forse no, ma il sospetto che ad aprire le danze sia questa mega-operazione a costo zero sull’asse Genova (quella doriana)-Napoli. In teoria, l’affare è fatto, perché il Napoli e la Samp hanno chiaro ciò che vogliono. Bereszynski arriva a Castel Volturno in prestito e per il riscatto se ne parlerà; Zanoli va a Bogliasco per questi sei mesi".