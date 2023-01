Bereszynski e la lingua napoletana, CorSport: qualche rudimento l'ha appreso da Quagliarella quando era alla Samp

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport scrive sul nuovo acquisto Bereszynski del Napoli che contro la Samp si è accomodato in panchina:

"Bartosz Bereszynski è a Napoli da meno di una settimana e qualche rudimento di lingua napoletana l'ha appreso da Quagliarella, nello spogliatoio della Samp: «Senza capirci niente!». Comprensibile. Però una cosa gli è già chiara grazie alle parole di Zielinski, un amico e un collega di Nazionale: quella con la Juve non è mai una partita qualsiasi per il popolo azzurro. E ora vale anche uno strappo-scudetto: «Conosco Piotr da anni e mi ha spiegato tante volte cosa significasse giocare con la Juventus in uno stadio pieno. Abbiamo un obiettivo e vogliamo vincere: sarebbe fondamentale»".