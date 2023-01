Bereszynski è del Napoli, CorSport annuncia: nelle prossime ore sarà in città per le visite mediche

Calciomercato Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport il Napoli ha chiuso l'affare Bereszynski. Il terzino destro sbarcherà nelle prossime ore in città per le visite mediche di rito prima di mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Contestualmente verrà anche ufficializzato il rinnovo di Zanoli fino al 2027. Quest'ultimo verrà girato in prestito alla Samp.

Bereszynski al Napoli

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport