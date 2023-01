Bereszynski al Napoli: svelate le cifre dello stipendio del polacco fino a giugno

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport svela un po' quali sono le cifre dell'affare che ha portato Bereszynski al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il polacco sarà già in panchina contro la sua ex Samp alle ore 18

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"«Benvenuto Bartosz» il tweet del presidente De Laurentis a corredo di una foto nella quale l’ormai ex doriano Bereszynski parte per Genova. Accordo fino a giugno: circa 500mila euro di stipendio più bonus. Prestito con diritto di riscatto alla cifra prestabilita di 1,8 milioni. Se il Napoli non sarà interessato, allora il trentenne esterno polacco tornerà alla Samp"