Benitez: "Scudetto Napoli? Ha quello che serve! Che fortuna allenare Insigne, Osimhen giocherebbe ovunque in Premier"

Rafa Benitez è stato intervistato da La Repubblica per parlare del Napoli di Spalletti, le differenze tra Serie A e Premier League e Insigne.

Le piacerebbe di più allenare Messi o Mbappé?

"Allenare i migliori è sempre una sfida. Dovrei conoscerli però. Di Messi un'idea me la sono fatta, grazie al comune amico Mascherano: è incredibilmente una persona normale. Di Mbappé so poco".

E tra gli italiani?

"Al Napoli ho avuto la fortuna di lavorare con Insigne. Ero un fan di Pirlo. Oggi mi piace Verratti. È intelligente, sa cosa fare".

In questo Napoli c'è ancora qualcosa della sua squadra del 2013-2015?

"La mentalità. Anche in Champions non si accontenta di fare bella figura, vuole vincere. Negli anni ha avuto ottimi allenatori e buoni calciatori".

Vincerà lo scudetto?

"Non voglio passare per menagramo, evito di esprimermi. Di certo ha quello che serve: entusiasmo, qualità, approccio. E la sosta mondiale potrebbe giovarle".

Quali giocatori di questo Napoli sarebbero titolari in Premier?

"Ne ha in ogni ruolo. Osimhen, ad esempio, giocherebbe pressoché ovunque".

Milan, Juve, Inter, Atalanta, Roma, Lazio. Quali sono le più pericolose per il Napoli ?

"Il Milan ha fatto un grande lavoro. La Juve non va mai data per vinta. L'Inter è bene attrezzata. Ma l'unica vera rivale del Napoli è il Napoli".