Benevento, Roberto Insigne: "La Serie A a tre punti? Non voglio pensarci per scaramanzia, testa alla prossima partita"

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune dichiarazioni di Roberto Insigne: "Bella sensazione quella di tornare a giocare. Vogliamo riprendere il percorso interrotto. Non era semplice riattaccare la spina dopo una sosta così lunga, ma abbiamo ottenuto la riprova che il Benevento ha ragazzi di valore, con la giusta mentalità. Anche per questo chi entra dalla panchina riesce spesso a dare un contributo. La Serie A a tre punti? Non voglio pensarci, per scaramanzia, pensiamo alla prossima partita. Dopo la promozione vogliamo raggiungere tutti i record possibili".