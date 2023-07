Bella-Kotchap operazione low cost del Napoli: la prima scelta è un profilo di esperienza

Napoli - Il Napoli tra i tanti nomi seguiti per la difesa ha anche quello di Armel Bella Kotchap, 21enne del Southampton. Ma l'intenzione del club azzurro è di puntare su un giocatore di maggiore esperienza. Infatti, come scrive Il Mattino, quella di Armel Bella-Kotchap sarebbe un'operazione low cost per il Napoli.