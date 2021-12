Beffa Napoli: Osimhen non potrebbe giocare anche se saltasse la Coppa d'Africa! Cosa prevede il regolamento

Napoli Calcio - La SSC Napoli ha le mani legate per Victor Osimhen e la Coppa d’Africa. Indipendentemente dall’ok o meno al ritorno in campo atteso dopo il consulto medico di venerdì, la società non potrà contare sull’attaccante anche qualora restasse a Napoli a causa del regolamento FIFA. Lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Osimhen, cosa prevede il regolamento della Coppa d'Africa

Il Napoli attende i controlli di venerdì, il regolamento Fifa prevede che il giocatore, nel momento in cui risponde formalmente alla convocazione, deve aggregarsi al ritiro se è nelle condizioni di poterlo fare. Nel momento in cui il calciatore è impossibilitato per ragioni fisiche, non può giocare neanche nel club d’appartenenza.

Se il Prof. Tartaro non darà, quindi, l’ok alla partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa, il Napoli comunque non potrebbe schierarlo fino all’eventuale eliminazione della Nigeria.