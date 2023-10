Beccantini sul CorSport: bissare lo scudetto non è una scampagnata. Se si dice questa cosa su Garcia crollerebbe il castello

Calcio Napoli - Roberto Beccantini sulle pagine del Corriere dello Sport scrive su Rudi Garcia ed il Napoli:

"Dunque: se il Napoli perderà lo scudetto, colpa di Rudi Garcia. Che, turista invadente, ha osato “sporcare” la bellezza di Luciano Spalletti. E non ci si aggrappi, per favore, alla botta di sedere di Braga, ai Lecce di salvataggio, al video molesto che ha irritato Victor Osimhen, alle plusvalenze che ne avrebbero incorniciato il trasloco da Lilla: crollerebbe il castello. Il violinista ha la classifica “contata”.

Come se bissare il titolo fosse una scampagnata: dal varo del girone unico (stagione 1929-1930) ci sono riusciti solo le milanesi, le torinesi e il Bologna. Non le romane. Cinque squadre in totale. Il Real di Carlo Ancelotti sarà la frusta ideale per fare il punto sullo stato dell’unione".