Bastoni: "Scudetto? Siamo l'Inter, vincere è un dovere. Non ho dubbi sul fatto che saremo in corsa"

Serie A - Alessandro Bastoni ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Il difensore dell'Inter ha parlato della lotta scudetto e non solo in vista della prossima stagione ormai alle porte

Le dà fastidio la parola scudetto? Quest’anno viene pronunciata molto apertamente…

«Siamo all’Inter, vincere è un dovere. E dunque pensiamo a portare a casa il maggior numero di partite possibili. Su questo dobbiamo mettere la testa, il resto arriverà di conseguenza. Vedremo tra qualche mese a che punto saremo, poi si capirà tutto. Ma se la mentalità sarà questa, non ho dubbi che l’Inter sarà in corsa per il vertice».

L’anno scorso non sempre fu così. Forse anche colpa di una partenza lenta. È giusto dire che l’obiettivo sarà partire forti?

«Certamente, vogliamo correre subito. Per la verità anche lo scorso anno avremmo voluto, ma qualcosa non è andato».

Che cosa?

«Abbiamo sbagliato dal punto di vista mentale. Abbiamo peccato di presunzione, probabilmente derivata dagli anni precedenti. Questo non puoi permettertelo, in Serie A. Ma vedrete che quest’anno non ripeteremo quell’errore».