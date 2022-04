"Basta stare tutti assieme un po' di più". Telefonata De Laurentiis-Spalletti per evitare il ritiro, la reazione del mister

Ci ha ripensato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Perché la notte porta consiglio e un'altra telefonata con l'allenatore Luciano Spalletti è servita a fare retromarcia: nessun ritiro a oltranza, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

"È stato De Laurentiis a decidere per l'altolà e per il dietrofront: «Basta stare tutti assieme un po' di più», ha spiegato a Spalletti. Che ha condiviso. Magari senza fare salti di gioia, mugugnando con i suoi fedelissimi della tavola rotonda Domenichini e Baldini ma dicendo di essere d'accordo sulla soluzione.

Da ieri sera il patron è a Napoli: difficilmente prenderà parte alla cena organizzata per questa sera. Perché De Laurentiis e Spalletti hanno condiviso la scelta di tramutare il piano di clausura in un paio di momenti di aggregazione. Ovvero due cene di squadra. Una stasera, l'altra giovedì. Poi tutti a casa. In ritiro si va prima della gara con il Sassuolo"