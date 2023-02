Basta detrattori, la strada intrapresa da De Laurentiis è quella giusta: nessun debito e scelte mirate

C'è chi esalta il Napoli che vince e convince e chi, invece, fa chiacchiericcio, nonostante tutto. De Laurentiis ha avuto ragione su tutto, indicando la retta via.

Aurelio De Laurentiis

Napoli esempio nel calcio italiano

Come riporta Il Mattino, sul fronte finanziario la società ha avuto una gestione esemplare. Infatti, nella classifica dei club che hanno più debiti con le banche le prime italiane sono al sesto, settimo e ottavo posto: Inter (390 milioni), Roma (271) e Juventus (223). Più dietro c'è il Milan (71) e il Napoli non c'è. De Laurentiis ha costruito una squadra che gioca il più bel calcio d'Europa. Avendo puntato su un tecnico come Spalletti, maestro assoluto e dando fiducia a collaboratori come Cristiano Giuntoli che si è dimostrato scopritore di talenti.

