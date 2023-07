Barzagli: "Giuntoli sarà un bel colpo per la Juve: è uno che sa di calcio"

Calcio Napoli - Andrea Barzagli ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport

Conosce Allegri da tanti anni: è sorpreso che non abbia accettato la ricca proposta dell’Arabia Saudita?

«Si sentono offerte allucinanti e non so quanto possano far bene al calcio. Max ci avrà pensato attentamente e se ha scelto di restare alla Juventus significa che è convinto di poter fare bene. Sarà importante capire se la Juventus avrà soltanto il campionato o anche la Conference. In ogni caso la prossima stagione, viste le difficoltà dell’ultima, sarà più semplice. E Max, se lo conosco bene, avrà voglia di riscattarsi e zittire un po’ di critiche».

Il primo rinforzo di peso è arrivato in società: come vede Giuntoli alla Juve?

«Avere un dirigente che sa di calcio ed è bravo a individuare i giocatori giusti, come ha dimostrato a Napoli assieme al suo staff, è un bel vantaggio. Sarà un bel colpo per la Juve».