CdM - Bari, sfuma l'arrivo di Ninkovic! Il patron dell'Ascoli rifiuta l'offerta: "Inaccettabile, per noi il serbo vale 5 milioni"

Ultimissime Calcio Napoli -Non solo la SSC Napoli. Anche il Bari si è fiondato sulla finestra di mercato invernale per puntellare la rosa. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - Puglia e Matera ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Si sperava potesse essere Laribi (tra oggi e domani la chiusura dell’affare), ma l’illusione è rimasta senza risultato. il mercato ha riservato una notizia negativa per i tifosi. Sembra essere definitivamente sfumata la trattativa per Nikola Ninkovic. Il presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha pubblicamente dichiarato di aver rifiutato l’offerta del Bari (prestito con obbligo di riscatto a 1 milione di euro più bonus in caso di promozione). «Offerta inaccettabile – ha detto al Corriere Adriatico – Per noi vale almeno 5 milioni». A queste cifre non ci sono margini per un accordo. E peraltro alle perplessità del patron vanno aggiunte anche quelle del serbo, non proprio entusiasta di scendere in C, sebbene la presenza del suo mentore Vivarini l’abbia effettivamente ingolosito. Per questo, e altro, è attesa un’accelerazione da parte della dirigenza barese. C’è ancora tempo, prima di entrare nel cuore del ritorno, ma va sfruttato. Il sogno serie B non può aspettare troppo a lungo".