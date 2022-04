Cessione Bari, spunta già il possibile acquirente! E' un marchio noto

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli calcio e padre del patron dei biancorossi Luigi, ai microfoni di Dazn ha detto a chiare lettere quali sono i suoi intendimenti a riguardo del divieto di multiproprietà nel calcio professionistico a partire dall’estate del 2024: "Bari ha un popolo interessante, c’è un regolamento che non mi vede assolutamente d’accordo. Se continuerà a esistere questa autoritaria decisione di Gravina e non dovessimo vincere i vari ricorsi, ce ne faremo una ragione e il Bari sarà venduto. Ci metteremo tutta la nostra capacità per portare il Bari in A, dove merita di essere perché ha un milione e 200 mila tifosi. Ci sono molte altre società che operano in serie A che non hanno questo numero di sostenitori".

Cessione Bari, il possibile acquirente: Molino Casillo

Molino Casillo Bari De Laurentiis

Le parole del produttore cinematografico hanno chiaramente fatto il giro del web e dei social, con la reazione dei tifosi pugliesi tra il disincantato e lo speranzoso. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno edizione Bari riferisce che la maggior parte dei supporters si dice almeno contenta di aver avuto certezze dopo mesi di detto e non detto e confida nella prospettiva di cedere il testimone ai Casillo, recentemente entrati come main sponsor.