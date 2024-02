Barcellona, Xavi ne recupera tre per il Napoli ma ci sono ancora tante defezioni: i dettagli

L’allenatore del Barcellona Xavi è sotto pressione dopo l’annuncio dell’addio a fine stagione e i risultati balbettanti, la difesa più battuta nei cinque principali campionati europei dall’inizio 2024 e quella lotta costante per svuotare l’infermeria che è ancora ricca d’assenti illustri per Napoli-Barcellona.

Xavi

Xavi recupera qualche pedina per il Napoli

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, i blaugrana stanno recuperando pezzi. Sono rientrati il portiere Ter Stegen, il difensore centrale Inigo Martinez, l’esterno offensivo Raphinha ma ci sono ancora tante defezioni da smaltire: su tutti Gavi, il terzino sinistro Balde, i talenti Joao Felix e Ferran Torres, che torneranno per la gara di ritorno, e anche Sergi Roberto è in dubbio. Il Barcellona sta puntando tanto anche su due assi classe 2007: il difensore centrale Cubarsi e l’esterno offensivo Lamine Yamal. Il recupero di Inigo Martinez potrebbe mandare in panchina Cubarsì con Araujo o Koundè al centro della difesa.