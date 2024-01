Barcellona nel caos, gli avversari del Napoli in Champions cercano un nuovo allenatore

Ultime notizie Napoli - Anche se la dirigenza assicura che ancora non è cominciata la ricerca del successore di Xavi, che sabato ha annunciato che lascerà la guida del Barcellona, la stampa spagnola fa già i nomi dei candidati alla panchina dei blaugrana, avversari del Napoli negli ottavi di Champions League il 21 febbraio e il 12 marzo. Ed Il Mattino li elenca tutti.

"C'è Thiago Motta, il cui contratto con il Bologna scade a fine campionato: c'è anche un italiano nella lista, Roberto De Zerbi ora al Brigthon, indicato anche come possibile erede di Klopp al Liverpool. A fine contratto anche Sergio Conceiçao con il Porto, in corsa Hansi Flick e Imanol Alguacil della Real Sociedad. Si sono già tirati fuori Mikel Arteta, che non vuole lasciare l'Arsenal, e Michel del Girona"