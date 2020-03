Repubblica - Buone notizie dalla Catalogna, arriva l'ok per i tifosi del Napoli a Barcellona

Ultimissime calciomercato Napoli - I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito alla trasferta di Barcellona per il Napoli:

"Senza tifosi in campionato: nelle trasferte di venerdì 13 a Verona e in quella successiva di Bergamo, ma pure nella sfida interna contro la Spal: l’unica in calendario al San Paolo durante il periodo di " quarantena" imposto dal governo al calcio italiano, che comincia in questo fine settimana e dovrebbe scadere il 3 aprile. Ma per i sostenitori del Napoli è spuntato anche un bel raggio di sole, quanto mai propizio in un momento di grande preoccupazione e malinconia. Il Barcellona ha infatti riaperto ieri mattina la prevendita dei biglietti per la partita di Champions League contro la squadra di Gattuso, programmata per mercoledì 18 marzo in Spagna. Sembra essere dunque svanita la minaccia delle porte chiuse, che pareva invece incombente dopo la chiusura momentanea dei botteghini dei giorni scorsi. Il cambio di rotta fa al contrario ben sperare ed è stato immediatamente recepito dal club azzurro, che ha comunicato le modalità per la conversione dei voucher di prenotazione con i tagliandi validi per l’accesso al settore "Ospiti" dello stadio Camp Nou. L’operazione potrà essere compiuta presso i botteghini dello stadio di Fuorigrotta mercoledì 11 marzo, giovedì 12 e venerdì 13, negli orari 10-13 e 14-17: a differenza di quanto era stato annunciato in precedenza, nell’attesa che tornasse il sereno con la caduta dell’embargo.

La buona notizia è arrivata ieri dalla Catalogna: Napoli non è considerata una zona ad alto rischio per la diffusione del coronavirus e dunque il Barcellona ha potuto dare il suo ok per riaprire la prevendita dei biglietti, senza preclusiono nemmeno per i tifosi ospiti. Almeno in Champions League gli azzurri non saranno di conseguenza da soli e avranno al loro seguito una maxi- carovana, a differenza di quanto invece accadrà in campionato per quasi un mese. La sfida con i blaugrana di Lionel Messi, già di per sé molto affascinante, diventa quindi anche una dolcissima eccezione alla triste regola di questi giorni: con i cinquemila in partenza per la Spagna che avranno pure la possibilità di affrancarsi per almeno 90’ dall’astinenza da calcio, assistendo dal vivo a uno straordinario spettacolo. In campionato non resta invece che rassegnarsi alla realtà. Ieri è stato rimodulato il calendario e come previsto il Napoli non scenderà in campo durante questo fine settimana, dedicato al recupero delle cinque gare rimandate nella scorsa giornata. Durante il periodo di calcio a porte chiuse gli azzurri scenderanno dunque in campo solamente tre volte: a Verona, in casa contro la Spal e a Bergamo. La squadra di Gattuso finora ha fatto meglio fuori casa e sarebbe comunque di pessimo gusto chiedersi se dal punto di vista tecnico sarà un vantaggio. I giocatori stanno prestando in questi giorni più attenzione alle direttive ricevute dalla società, per l’allarme coronavirus. Anche il club azzurro è tenuto come le altre società sportive a effettuare tutti i controlli idonei sui suoi tesserati per contenere il pericolo del contagio. Ma non saranno eseguiti dei tamponi preventivi su Insigne e compagni".