Barcellona-Napoli, De Laurentiis ha promesso un premio Champions in caso di vittoria!

Domani sera si gioca Barcellona-Napoli, partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, una "mission non impossibile", così come la definisce oggi il Corriere della Sera. Per vincere in trasferta, però, serviranno "testa, gambe, cuore e coraggio", ancor più di quanto non siano serviti fino ad oggi.

Barcellona-Napoli

Qualificarsi ai quarti di Champions significherebbe anche fare importanti passi avanti per il Mondiale per club: ballano circa 60 milioni di euro sui quali la SSC Napoli metterebbe volentieri le mani. Ecco perché De Laurentiis ha promesso alla squadra un premio da 10 milioni di euro in caso di vittoria domani sera a Barcellona.

Ultime notizie. Secondo il Corriere della Sera oggi in edicola, "esiste però un solo modo per raggiungere questo risultato: lucidare tutta l’argenteria, far valere la qualità. Da Osimhen, a Kvaratskhelia, da Lobotka a Raspadori, va fatto un passo in avanti". Insomma, servirà il miglior Napoli e spetta a Calzona tirare il meglio da ognuno dei calciatori, così come fatto fino ad ora, "senza fronzoli, né troppe parole è riuscito a rispolverare antiche dinamiche tattiche e soprattutto a riportare lo spirito per lottare fino alla fine in ogni partita".