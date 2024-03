Gazzetta - Il Napoli esce con dignità giocando alla pari con il Barça. Osimhen e Kvara non pervenuti: se vogliono andare, vadano

Il Napoli esce dalla Champions League perdendo per 3-1 in casa del Barcellona. Gli azzurri hanno pagato dazio specialmente nel primo quarto d'ora di gara in cui i blaugrana hanno praticamente indirizzato la gara fissando subito il risultato sul temporaneo 2-0. Secondo la Gazzetta dello Sport, la prestazione degli azzurri non è stata negativa, ma Calzona ha pagato la serata storta di Osimhen e Kvaratskhelia che non hanno mai inciso. In particolare l'attaccante nigeriano non mai riuscito a rendersi davvero pericoloso davanti alla porta di Ter Stegen.

Barcellona-Napoli 3-1, Osimhen disperato

Barcellona Napoli 3 1

Di seguito il commento dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla sconfitta del Napoli contro il barcellona in Champions League: