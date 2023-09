Barbano su Spalletti: "La sua Italia a tratti sembra il Napoli! Poi la disconosce e non la sente sua"

Alessandro Barbano, vice-direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano attuale analizza la vittoria dell’Italia di Luciano Spalletti.

Di seguito uno stralcio del commento di Alessandro Barbano sull’Italia di Luciano Spalletti.

“È l’Italia che reagisce, con genio e applicazione, l’Italia migliore. Quella del primo tempo. Che a tratti sembra il Napoli di Spalletti, per come palleggia finalmente veloce, passa tra le linee, si sovrappone e buca la retroguardia ucraina. Peccato che che sbaglia più di quanto sia consentito a una squadra che non può sbagliare. Per questo poi, nel secondo tempo, ha il latte alle ginocchia. Per questo il palleggio si rallenta, il possesso palla passa agli avversari, e Spalletti la disconosce questa Italia, perché non la sente sua, vorrebbe ridarle il ritmo con i cambi, ma i cambi non sono all’altezza”