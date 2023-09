Barbano su Spalletti: "Il suo Napoli si distingueva col palleggio veloce, con l'Italia c'è differenza tra Lobotka e Mancini"

Ultime notizie Serie A - Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, analizza sul quotidiano il debutto di Luciano Spalletti da ct dell’Italia contro la Macedonia.

Questi siamo. Una squadra da costruire. Cui difetta la velocitĂ e il carattere. Per cui anche il gioco, quello nuovo, portato dalle idee di Spalletti, inciampa su troppe trappole:

“Inciampa sulla paura di vincere dopo il gol segnato, che nella volontà del tecnico andava difeso con un pressing asfissiante sulla Macedonia e con un possesso palla rapido, autorevole, come quello del Napoli dello scudetto, per intenderci, e che invece si è ridotto a un pressing intermittente e limitato a sinistra, mentre a destra la Macedonia bucava la mediana come un burro.

Se una cosa ha distinto il Napoli di Spalletti dalle altre squadre di serie A, non è il palleggio, ma il palleggio veloce. E tra il palleggio e il palleggio veloce c’è la differenza che passa tra Mancini e Lobotka, per dirne due”