Barak-Napoli, si chiude a Riad! Faccia a faccia ADL-Commisso in occasione della Supercoppa, segnali positivi

Calciomercato Napoli - Napoli che vuole chiudere l'acquisto di Barak della Fiorentina per rinforzare il centrocampo e può farlo approfittando della Supercoppa Italiana, dove gli azzurri giocheranno proprio contro i viola tra qualche giorno.

Il Napoli si gioca tanto in questa settimana in Arabia Saudita dove ci sarà in palio la Supercoppa Italiana e si entrerà nel vivo delle trattative di calciomercato. Il prossimo colpo più vicino, dopo Mazzocchi che è ufficiale e Traore che farà le visite mediche nelle prossime ore, può essere proprio Barak della Fiorentina. Aggiornamenti da Il Mattino sull'affare.

Trattativa apertissima per Antoin Barak. Per la fumata bianca, però, manca ancora l'accordo sulla formula del trasferimento: Commisso e De Laurentiis ne parleranno di persona a Riad. La Fiorentina è partita stamane (ore 11) dall'aeroporto di Bologna per l'Arabia Saudita (tra i convocati c'è anche Barak) e in questi giorni i due patron - tra l'altro legati da una solida amicizia - affronteranno l'argomento faccia a faccia.

Il Napoli come è noto, fedele ad una strategia "indigesta" agli acquisti in questo mese di gennaio, spinge per il prestito. La Viola, invece, vuole monetizzare e ha fissato il prezzo del cartellino di Barak tra i 5 e i 6 milioni di euro. La via di mezzo sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto (fissato a 5 milioni a giugno).

Nelle ultime ore si è prospettata anche la soluzione del prestito oneroso (mezzo milione che andrebbe nelle case del club toscano). Staremo a vedere.