Ballottaggio Lozano-Politano: la decisione definitiva di Spalletti per Napoli-Cremonese

Ultime notizie SSC Napoli - Questa sera di scena allo stadio Maradona di Fuorigrotta, ore 20:45, ci sarà Napoli-Cremonese. Un altro piccolo passetto che gli azzurri possono fare verso la conquista dello scudetto. Tiene alta la concentrazione di tutta la squadra, Luciano Spallletti, che in conferenza stampa ha chiesto una grande gara ai suoi e magari una partenza sprint:

«Sono gare che vanno indirizzate più presto possibile, perché con il passare dei minuti può subentrare l’ansia e le difficoltà rischiano di aumentare».

La partenza di Di Lorenzo e compagni potrebbe essere di conseguenza più aggressiva e incisiva rispetto alla trasferta di domenica scorsa a La Spezia.

Probabile formazione Napoli-Cremonese

Ma qual è la formazione titolare di Luciano Spalletti per Napoli-Cremonese? Pochi dubbi, giocano i migliori e i titolarissimi. Insomma, Meret con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. Anguissa-Lobotka-Zielinski a centrocampo e tridente con Kvaratskhelia, Osimhen e uno fra Politano e Lozano. L'edizione oggi in edicola di Repubblica però scioglie anche quest'unico dubbio:

"Giocheranno i titolarissimi e in attacco tira aria di conferma per il tridente formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia".