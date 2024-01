Balla ancora qualche milione tra Napoli e Udinese per Perez: l'unica alternativa è Theate

Calciomercato Napoli - Napoli che vuole completare il mercato acquisti di gennaio con un colpo in difesa e piace tanto Perez dell'Udinese. Decisive le prossime ore per chiudere l'affare, manca ancora qualche milioni tra le due società come spiega Il Mattino:

Perez dell'Udinese è quello sul quale si spinge maggiormente anche se balla ancora qualche milione tra la domanda dell'Udinese (20 milioni di euro) e l'offerta del Napoli (16). L'alternativa è sempre Theate, ex Bologna e ora del Rennes. Il club francese tentenna perché non avrebbe abbastanza tempo per trovare un sostituto e per questo l'operazione prosegue a rilento.