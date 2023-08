Idea Bakayoko se Lozano parte! Il messicano rifiuta il rinnovo: spunta la cifra per accontentare il PSV

Calciomercato Napoli. Uno degli ultimi rebus da sciogliere in casa Napoli è quello relativo al futuro di Lozano: il messicano è in scadenza nel 2024 e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha rifiutato il rinnovo al ribasso da 2,5 milioni a stagione.

Bakayoko-Napoli, è il preferito per il post Lozano: le cifre

Per questo motivo il Napoli si guarda intorno e punta al giovane Bakayoko del PSV. Ecco le ultime della rosea sulla trattativa:

Nel caso, il nome è già pronto: Johan Bakayoko del Psv. Belga classe 2003, è un esterno d’attacco di piede mancino che gioca a destra. La dirigenza lo segue da tempo ed è particolarmente apprezzato, le richieste degli olandesi tuttavia sono ancora alte, intorno ai 30 milioni. De Laurentiis conta eventualmente di investire una cifra più bassa. Sarebbe l’alternativa naturale a Politano anche da questo punto di vista e completerebbe il reparto.