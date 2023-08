Bakayoko in cima alla lista del Napoli per sostituire Lozano: servono 30 milioni

Napoli - Il Napoli vuole provare ad investire su un nuovo e giovane esterno d'attacco a destra in caso di cessione di Lozano. Per questo motivo il club azzurro lavora in queste ore per chiudere e come riportato da La Gazzetta dello Sport in cima alla lista c’è Bakayoko del Psv Eindhoven, per il quale il club chiede 30 milioni mentre il presidente è disposto a investirne di meno.