Baiano: "Il mio ricordo con Maradona al Bernabeu. Scudetto? Domenica gara decisiva contro l'Inter"

Notizie Calcio Napoli - Francesco Baiano ha rilasciato una intervista al quotidiano repubblica. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Cosa si ricorda Baiano di quella serata al Bernabeu?

«Non avevo ancora 20 anni e il debutto al Bernabeu me lo porterò per sempre dentro. Fu una grande soddisfazione personale. Peccato per la sconfitta. Purtroppo il Real era di un altro livello e noi fummo sfortunati».

Cosa non ha funzionato con Garcia?

«Per dare una risposta precisa bisogna vivere lo spogliatoio, altrimenti è difficile dirlo».

Il Napoli può tornare a lottare per lo scudetto?

«Secondo me sì. Domenica c’è un appuntamento decisivo contro l’Inter. Ovviamente gli azzurri devono recuperare terreno, quindi dipenderà pure dalle altre. Il Napoli deve accelerare e approfittare di eventuali passi falsi. Ma ripeto, questo gruppo è davvero forte».