Bagni: "Riconfermerei Calzona solo se arrivasse quinto altrimenti punterei su Italiano. Gimenez o David? Ecco chi preferisco"

Napoli - Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport sul futuro degli azzurri:

Circolano tanti nomi per il dopo Osimhen: lei sui chi andrebbe tra Gimenez e David? «In Eredivisie gli attaccanti fanno sempre tanti gol. Se devo scegliere, prendo David, anche se ha caratteristiche diverse dal nigeriano. Attacca meno la profondità, ma sotto porta non sbaglia mai. Lo preferisco al messicano. C’è solo una controindicazione…».

Quale? «Il Napoli senza un uomo d’area forte fisicamente ha sempre fatto fatica negli ultimi anni. Lo abbiamo visto con Raspadori e il canadese è pure lui un brevilineo…”.

Per la panchina azzurra invece su chi punterebbe? «Tra i tanti nomi circolati quello di Italiano mi sembra quello giusto. Vincenzo è un allenatore propositivo e fa il 4-3-3, che è nelle corde di questa squadra. Mi piace molto, in più fa giocar bene le sue squadre: è un’esteta. Altrimenti, se dovesse arrivare quinto, non mi dispiacerebbe tenere Calzona: ha fatto un bel lavoro, visto che è arrivato in una situazione, dove regnava la confusione totale. Avessero preso lui invece di Mazzarri a novembre, il Napoli avrebbe raddrizzato e salvato la stagione».