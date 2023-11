Bagni: "Questo Napoli ha tutte le carte in regola per poter inseguire lo scudetto. Nessuno ha un'alternativa come Raspadori"

Calcio Napoli - "Secondo me questo Napoli ha tutte le carte in regola per poter inseguire lo scudetto ed è la vera alternativa all’Inter, partita fortissima". Questo è il pensiero di Salvatore Bagni in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport:

Perché gli azzurri restano in corsa?

"Perché nessuno in attacco ha un’alternativa come Giacomo Raspadori in attacco, che sta facendo la differenza. L’Inter ha Sanchez, la Juve Milik e il Milan in questo periodo ha problemi con tutti gli attaccanti. Ma uno con la qualità di Raspa non ce l’ha nessuno, dietro Osimhen. E non dimentichiamo che c’è anche Simeone".

L’argentino ancora non si è espresso al meglio.

"E fossi in Garcia lo schiererei titolare mercoledì in Champions, anche per risparmiare un minino Raspadori"