Bagni: "Inter favorita ma il Napoli saprà limitarli. Mazzarri? Non mi meraviglia la sua scelta"

Salvatore Bagni ha parlato della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter ai microfoni de Il Mattino:

Inter-Napoli è la finale che si aspettava?

«Dell’Inter ne ero convinto, del Napoli me lo auguravo: gli azzurri hanno portato a casa un risultato meritatissimo contro la Viola senza rischiare nulla».

I nerazzurri sono favoriti?

«Per quello che hanno fatto vedere venerdì sera, si. Ma come sempre ogni gara fa storia a se. L’Inter si esprime in modo splendido: con la Lazio si è giocato a una porta, però tutti quegli spazi secondo me il Napoli domani non li concederà».

Mazzarri ha cambiato modulo ed è tornato al passato, schierando una difesa a «3», domani farà altrettanto?

«Assolutamente. Del resto questo è il modulo di Mazzarri, è la sua idea di gioco. Non mi meraviglio che abbia optato per questo spartito che è certamente più congeniale a lui. Anzi, mi aspettavo che lo facesse prima».