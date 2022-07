Bagni: "Il Napoli si è mosso bene sul mercato, ma non si può pensare che si sia rinforzato"

Salvatore Bagni ha rilasciato una intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'ex centrocampista ha commentato il mercato finora fatto dal Napoli.

"Sono andati via pezzi da novanta, anzi da trecentosessanta: se riesci a sostituirli in un anno allora sei un fenomeno. Ci vuole tempo. Osimhen ha legittimamente espresso il suo pensiero ma ripeto: sono andati via giocatori di livello e di spessore internazionale che hanno fatto un’altra storia, quella recente, e secondo me non si può pensare che il gruppo possa essere più forte. Sulla carta non è così, anzi: per adesso diciamo che la squadra è stata indebolita da una serie di addii che sono stati determinati dalle circostanze, per carità, e a lungo andare bisogna verificare.

Si sono mossi bene. Olivera mi è sempre piaciuto: ha fisico, strappa si inserisce ed è maturo. Molto offensivo. È e sarà il titolare dell’Uruguay al Mondiale, ma se la giocherà con Mario Rui che non sta mica a guardare. Kvaratskhelia ha fantasia, forza fisica, dribbla tantissimo: è molto sicuro delle proprie qualità e prova sempre la giocata, non è un timido, ma diamogli tempo. A dieci milioni è regalato, il Napoli è stato bravo"