Bagni: "Il Napoli ha speso malissimo i soldi di Kim. Zielinski? Quest'anno non è mai esistito, un errore dare via Gaetano"

Napoli - Salvatore Bagni ha rilasciato una intervista a Tuttosport:

Il mercato estivo però non ha aiutato…

«La campagna acquisti è stata a dir poco deficitaria. I soldi ricavati dalla cessione di Kim sono stati spesi malissimo per Cajuste, Natan e Lindstrom, che non sono stati utili alla causa».

Per lo svedese il Napoli ha investito ben 25 milioni...

«Il grande errore è sul ruolo. In Bundesliga ha sempre giocato trequartista o a ridosso della prima punta. Il Napoli l’ha preso, invece, per fare l’erede di Lozano sulla fascia».

A proposito di errori: non si può non pensare al caso Zielinski.

«Si sapeva che sarebbe andata a finire così. Dopo 7 anni e mezzo in cui ha deliziato, adesso è svuotato. Piotr è un ragazzo straordinario: mai una polemica o una parola fuori posto, ma ha percepito di essere trattato male dalla società. Quest’anno è come se non fosse esistito: non era più lui in campo, non c’era con la testa. Verrà utilizzato ancora meno nel finale di stagione: giocherà Traorè al suo posto».

L’ivoriano però non sta convincendo del tutto e molti tifosi rimpiangono Gaetano…

«Gaetano non doveva essere ceduto a gennaio. Poteva fare benissimo la mezzala al posto di Zielinski. Sarebbe stato molto utile al Napoli. Gianluca è un ottimo giocatore e a Cagliari lo sta dimostrando. In estate però bisogna essere chiari: se torna, serve che ci sia un progetto importante su di lui».