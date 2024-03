Bagni: "Il Napoli ha sbagliato tecnico e mercato. Zielinski ha ormai mollato la presa. Lautaro o Osimhen? Scelgo Thuram"

Salvatore Bagni ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport in vista della gara di questa sera tra Inter e Napoli:

Nella sua squadra ideale sceglie Lautaro oppure Osimhen?

«Difficile rispondere perché sono attaccanti diversi, sarebbero devastanti insieme ma penso non accadrà, anche perché credo che Lautaro resterà all’Inter. Osimhen è più veloce e dà profondità alla squadra, Lautaro ama la palla sui piedi ed è più tecnico. Ma nell’Inter la grande sorpresa di quest’anno è stata Thuram. Ha avuto un impatto super con il campionato italiano».

Da un anno all’altro, cos’è successo al Napoli?

«Ha cominciato a sbagliare tutto a partire dalla scelta dell’allenatore. Garcia è entrato poco in empatia con la squadra perché ha dato idee diverse da Spalletti e i calciatori sono andati in confusione totale. Forse non si doveva toccare nulla, il Napoli era meravigliosamente perfetto. Ma anche il mercato è stato sbagliato. Se incassi 50 milioni per Kim e li spendi per tre giocatori che non si vedono, allora qualcosa è andato storto».

Zielinski questa sera vivrà una serata particolare.

«Mi dispiace molto per com’è finita e credo che anche lui sia molto rammaricato. Ha sempre onorato la maglia, è stato un professionista silenzioso e rispettoso. Secondo me bisognava parlare un annetto prima di contratto per soddisfare le sue richieste. Meritava di restare. Da quando ha saputo che avrebbe lasciato Napoli ha cominciato ad essere un altro giocatore. Ormai sembra svuotato, deluso. Ha mollato».