Bagni: "Il mio pronostico per Bologna-Napoli. Fossi stato in Garcia avrei fatto una cosa"

Calcio Napoli - Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere di Bologna:

Cosa si aspetta dalla sfida del Dall’Ara?

«Una partita aperta a qualsiasi risultato, nessuno è favorito. Sarà divertente da vedere anche se i tifosi giustamente si divertono solo quando vincono. Mi viene da pensare che oggi possa essere più importante per il Napoli che per il Bologna. Gli azzurri ci avevano abituati a risultati e prestazioni, per ora stanno arrivando solo i primi».

Si è dato una spiegazione dell’avvio lento dei campioni d’Italia?

«Hanno cambiato metodo di giocare e di pensare. Se fossi stato io l’allenatore, non avrei toccato nulla rispetto alla perfezione raggiunta l’anno scorso. Ognuno però ha le sue idee e ne risponde. In città c’è già fermento, non si aspettavano un inizio del genere con il tricolore sul petto»