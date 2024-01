Bagni: "Dendoncker? Non è solo un mediano di rottura, con lui sarà 4-3-3! Zielinski ormai è secondario"

Calciomercato Napoli - Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Ecco cosa dice Salvatore Bagni.

Il Napoli adesso è più forte rispetto a inizio anno?

«Non credo. In estate aveva perso un solo titolare e si pensava ad un campionato diverso. Tra tutti i nuovi soltanto Perez potrebbe ritagliarsi un posto nell’undici di Mazzarri: gli altri si presentano solo come buone alternative».

Come giudica l’acquisto di Dendoncker?

«Mi piace come calciatore, è un incontrista che sa cosa fare col pallone tra i piedi, lo seguo da quando era un prospetto interessante nelle giovanili del Belgio. Non è un semplice mediano di rottura, ma qualcosa in più. L’unico dubbio: non ha avuto molto spazio all’Aston Villa, potrebbe risentirne».