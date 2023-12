Bagarre Napoli-Inter per Zielinski: non è escluso un rilancio di ADL, quadriennale da quasi 5 milioni pronto con i nerazzurri

Calciomercato Napoli - Napoli e Inter si contendono la firma di Piotr Zielinski che dal 1 gennaio può firmare anche gratis con un altro club in vista dell'estate prossima quando gli scadrà il contratto.

Calciomercato: asta Napoli Inter per Zielinski

Come riportato dal Corriere dello Sport c'è l'Inter che continua a monitorare la situazione relativa a Piotr Zielinski. Dopo aver fatto le proprie mosse con un quadriennale da 4.5 milioni di euro a stagione, ora può arrivare anche il rilancio del Napoli. In arrivo un altro titolare aggiunto per Simone Inzaghi da affiancare a Henrikh Mkhitaryan L’Inter, in attesa dell’alter ego dell’armeno - Inzaghi non vede Mkhitaryan da seconda punta, ma vuole che lui e Calhanoglu siano sempre nel vivo del gioco - osserva senza affondare, consapevole che sino al giorno dell’eventuale firma tutto possa accadere. Non va escluso un rilancio del Napoli, né che l’entourage del calciatore sfrutti l’interesse dei vice campioni d’Europa per ottenere una proposta migliore da parte dei partenopei o di altri club. Dinamiche di mercato risapute, che non riguardano solo Zielinski, ma ogni calciatore in scadenza.