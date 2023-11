Bacio Kvara-Mazzarri, CorSport: si è passati dal formalismo mal sopportato con Garcia ad un clima scolastico

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha commentato il bel gesto tra Mazzarri e Kvaratskhelia al termine di Atalanta-Napoli:

" Ancor più dell'abbraccio tra Kvaratskhelia e Mazzarri a fine partita. È il bacetto sulla guancia che rende l'idea del salto spazio-temporale avvenuto in appena quindici giorni. È come se il Napoli fosse entrato in un'altra dimensione. Dal grigio e mal sopportato formalismo che regnava con Garcia, al clima scolastico con gli studenti che abbracciano il professore e uno dei più bravi addirittura lo onora di un bacetto sulla guancia".