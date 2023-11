Notizie Calcio Napoli - Alla fine sarà ancora 4-3-3 quest’oggi a Salerno. Nonostante la tentazione del 4-2-3-1 provato anche a Castel Volturno, Rudi Garcia ripartirà dalle certezze per il derby di quest’oggi alle 15.00.

Salernitana-Napoli, sarà 4-3-3 dall'inizio

Come svela Il Mattino oggi in edicola, tale scelta è dettata anche dalla volontà del tecnico di non indispettire il patron Aurelio De Laurentiis nel frattempo sempre presente agli allenamenti. Quindi spazio al tridente classico e regista alla Spalletti.