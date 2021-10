Napoli calcio - Raffaele Auriemma scrive sulla formazione che ha in mente Spalletti questo pomeriggio alle ore 18 contro la Fiorentina: "Oggi al Franchi sarà utilizzato lo schieramento che ha fornito le maggiori garanzie, con i rientri di Ospina tra i pali, di Rrahmani al fianco di Koulibaly, dell’inevitabile Anguissa e con Lozano che ha lo strappo più feroce di Politano per provare a sorprendere la Fiorentina che non attenderà gli azzurri nella propria metà campo"