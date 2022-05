Auriemma su Tuttosport: "Spalletti chiede un futuro di estrema chiarezza da parte del club nei confronti dei tifosi"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport si sofferma sul Napoli della prossima stagione. Di seguito il suo pensiero su questo argomento.

"Il 3-0 di Lobotka è tanto bello quanto inutile, perchè il Napoli certo del terzo posto, sta già guardando al domani. Un futuro che Spalletti chiede sia di estrema chiarezza da parte del club nei confronti della tifoseria. «Con il presidente abbiamo cominciato a buttare giù qualcosa - ha spiegato a fine gara - e, dormendo entrambi nello stesso hotel, è facile che nelle prossime ore ci si possa ancora confrontare, anche per capire se i calciatori che hanno il contratto più alto, saranno disposti ad abbassarselo. A questa squadra è mancata solo un po’ di forza per lottare fino in fondo per lo scudetto. Ora sarà importante che la società dichiari quali saranno i prossimi obiettivi, altrimenti qui diventa un macello»"