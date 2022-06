Auriemma su Tuttosport: "Quattro nomi in corsa per il vice Meret"

Ci sono quattro profili che in corsa per il ruolo di vice Alex Meret. Lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport che conferma di fatto l'addio di david Ospina. Il portiere colombiano dovrebbe andare al club saudita dell'Al-Nassr.

Ecco cosa scrive Auriemma

"Ieri il club saudita Al-Nassr ha presentato il suo nuovo tecnico, Rudi Garcia , che ha chiesto l’arrivo di Ospina. Per il portiere colombiano è pronto un accordo triennale da non meno di 3,5 a stagione, più i soliti bonus. Il suo posto tra i pali del Napoli sarà preso da Meret, non il preferito di Spalletti, e il ds Giuntoli gli metterà in sicurezza la porta prendendo un elemento esperto come Sirigu o Sportiello ormai al capolinea con le loro esperienze al Genoa e all’Atalanta.

Però non è escluso che si guardi anche in altri campionati. Per Luis Maximiano, 23enne portiere portoghese del Granada, il club azzurro sta provando ad averlo in prestito. Lui e non Ivica Ivusic, 27enne portiere della nazionale croata, ma l’Osijek vuole venderlo (5 milioni di euro) e non girarlo in prestito".