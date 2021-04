Auriemma su Tuttosport: "Osimhen sprizza energia da tutti i pori. Mertens in affanno: forse non riesce a reggere il ritmo di tre gare a settimana"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Osimhen sprizza energia da tutti i pori, mentre Mertens è apparso particolarmente in affanno all’Allianz, probabilmente perché non riesce a reggere il ritmo delle tre gare a settimana. D’altra parte, con il pesante esborso per il bomber del Lille, era evidente che gradualmente il belga gli avrebbe lasciato sempre più spazio. Anche se in certe partite possono giocare insieme. In queste 9 finali che gli azzurri dovranno disputare, servirà l’apporto di tutto l’organico, perché c’è da riprendere il ritmo che il Napoli aveva mantenuto nelle 6 gare precedenti, con 5 vittorie ed un pareggio".