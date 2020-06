Auriemma su Tuttosport: "Oggi summit mercato ADL, Giuntoli, Gattuso: già certi i primi due 'acquisti', previste sette cessioni"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive di un possibile summit di mercato tra De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso oggi a Castel Volturno: "Poi, insieme al ds Giuntoli, il presidente e Gattuso faranno il punto sulla situazione mercato. A cominciare dai rinnovi ormai prossimi di Mertens e Zielinski: soprattutto nel caso del belga, si attende solo l’annuncio, dopo aver trovato la soluzione per un biennale (più opzione per il terzo anno) da 4 milioni netti, più vari bonus ed un versamento alla firma. Mertens e Zielinski saranno i primi due acquisti della prossima stagione. Poi, aspettando le cessioni (Milik per la Juventus, Allan per Eventon e Atletico Madrid, Koulibaly per Everton, Psg e Liverpool), gli addii per fine contratto (Callejon) ed altre ragioni (Llorente e Younes saranno liberati, Lozano potrebbe andare in prestito al Parma), si metteranno a punto gli acquisti".