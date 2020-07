Auriemma su Tuttosport: "Lunedì può esserci l'annuncio di Osimhen: ieri definiti gli ultimi dettagli economici di ingaggio e cartellino"

Notizie Calcio Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Gli ultimi adempimenti burocratici e bancari, poi la raccolta delle firme finali tra Lille, Napoli e l’agente di Osimhen, così da arrivare al dunque di una operazione nata sotto i migliori auspici e poi diventata complessa. Ieri è stata una giornata decisiva per l’acquisto del nuovo attaccante e Giuntoli ha approfittato della trasferta milanese del Napoli per organizzare la riunione decisiva ed alla quale ha partecipato anche Andrea D’Amico, mediatore del passaggio di Osimhen al Napoli: guadagnerà 4,5 milioni a stagione più bonus per 5 anni. Gli ultimi ritocchi alla trattativa sono stati fatti sul prezzo del nigeriano, perché il presidente transalpino Lopez non voleva scendere sotto i 70 milioni di euro, ed il Napoli è riuscito ad accontentarlo con la cifra di 50 milioni cash, più di 10 bonus, oltre al cartellino di Karnezis e chissà che in futuro non venga inserita qualche altra pedina. Lunedì dovrebbe essere il giorno tanto atteso".