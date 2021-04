Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul Napoli: "Il futuro si vedrà, è sul presente che Gattuso intende concentrarsi. E quel suo silenzio fa più rumore di tante parole: il gruppo è unito e focalizzato sull’obiettivo. La Champions è ad un passo, ma sono in tanti a desiderarla e ogni distrazione può essere fatale, per questo motivo il tecnico ha chiesto concentrazione massima. Soprattutto agli uomini da schierare stasera, per provare a fare bottino pieno".