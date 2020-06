Auriemma su Tuttosport: "Il Napoli ha virato forte su Everton dopo i segnali poco incoraggianti del Sassuolo per Boga"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Il Napoli ha deciso di lanciarsi su Éverton dopo aver ricevuto dal Sassuolo segnali pochi incoraggianti sulla cessione di Boga: chiesti non meno di 35 milioni di euro. Il ds Giuntoli si sta muovendo per potenziare la squadra attuale, ma il coach Gattuso continua a lavorare in maniera serrata per chiudere al meglio una stagione diventata complicata a novembre. Nessuna sosta, bisogna battere il ferro quando è caldo. Ieri la squadra ha svolto allenamento sul campo 1, con una prima fase dedicata al riscaldamento col pallone e con esercitazioni di passaggi a stazioni. Di seguito lavoro tecnico-tattico e con partitina a campo ridotto. E’ probabile che contro la Spal possano riposare Insigne e Zielinski".