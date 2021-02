Auriemma su Tuttosport: "Gattuso ha scelto come schierare numericamente la difesa. Dubbio a centrocampo, novità Osimhen"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport la probabile formazione che ha in mente Gattuso: "Osimhen è finalmente guarito e sta bene, ma l’ultima gara da titolare l’ha giocata l’8 novembre (in casa del Bologna): è giusto farlo tornare in una sfida così delicata o meglio affidarsi ancora a Petagna e magari giocarsi la carta del nigeriano durante la partita dove non è escluso che si possa arrivare ai supplementari? A quanto pare, ieri Ringhio ha ricevuto risposte affermative dal bomber mancato per tre mesi. L'altro grande dubbio riguarda il centrocampo. Demme oppure Bakayoko a fare da cerniera davanti alla difesa? Oppure cambiare modulo per utilizzare entrambi? La netta sensazione è che il tedesco stasera possa riposare, avendo giocato 8 partite da titolare in soli 28 giorni. Quindi, spazio a Bakayoko, con il duo rapido Elmas-Zielinski ai suoi fianchi. In difesa invece le scelte saranno piuttosto obbligate e senza Manolas infortunato (ne avrà per 20 giorni dopo la distorsione alla caviglia di Genova) e Koulibaly positivo al Coronavirus, sarà il turno di Rrahmani e Maksimovic dal primo minuto. Lo schieramento dovrebbe essere quello consueto, a 4, anche se ieri Gattuso ha provato anche la formula 3".